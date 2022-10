Matri: «Lautaro Martinez gioca meglio con Dzeko! Una differenza adesso»

Lautaro Martinez al momento è il trascinatore dell’Inter insieme a Dzeko mentre Lukaku, rientrato in campo dopo due mesi di stop, aspetta il suo momento. Secondo Matri, opinionista di DAZN, l’argentino gioca meglio con il bosniaco

COPPIA CHE FUNZIONA – Lautaro Martinez si è preso la scena all’Inter mentre Romelu Lukaku, dopo due mesi di stop, deve attendere il suo momento. Secondo Alessandro Matri, l’argentino funziona di più con Edin Dzeko: «Per me Lautaro Martinez gioca meglio con Dzeko. Conte giocava d’appoggio e Lukaku era perfetto. A Inzaghi invece piace di più che gli attaccanti stiano vicini sì ma che occupino gli spazi e Dzeko in questo è un fenomeno. È un giocatore più tecnico per gioca più per Lautaro».