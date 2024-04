Matri: «Inzaghi via dall’Inter? Solo in un caso! Io rimarrei»

Matri dà un consiglio a Inzaghi: rimanere all’Inter nella prossima stagione, senza se e senza ma. Da Players Only su DAZN, l’ex attaccante è sicuro che questa sia la soluzione migliore per tutti.

VINCERE E RIMANERE – Alessandro Matri prova a immedesimarsi in Simone Inzaghi per valutare il futuro: «Andrei via solo se dovessi avere un’alternativa importante. Cioè: se c’è il Bayern Monaco che cerca e arrivasse lo prenderei in considerazione, perché ha più certezze societarie e ambizioni. A Inzaghi la Champions League manca, potrebbe aumentare il suo bagaglio. Ma fossi in lui rimarrei all’Inter, se dovesse avere solo questa scelta».

DUBBIO MERCATO – Matri non è molto convinto dalle possibilità della proprietà Suning: «L’anno scorso ha venduto André Onana, ha preso i soldi e ha reinvestito a zero. La potenza economica della società qual è? Inzaghi deve chiedere, ma o vendi un giocatore importante come Lautaro Martinez e ne prende altri cinque. L’anno scorso ha venduto Onana e ha preso Benjamin Pavard e Davide Frattesi, più quelli a zero».

CHI COMPRARE – Matri ipotizza dove Inzaghi può migliorare l’Inter col mercato: «Avendo una disponibilità io prendo il centrale da quaranta-cinquanta milioni, da allenatore lo chiederei. La vicinanza al poter vincere anche in Europa c’è, aggiungere un pezzo importante può aiutare. Piotr Zielinski? È un ruolo dove sei tanto coperto, c’è Davide Frattesi».