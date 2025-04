Matri: «Inter stanca? Col Milan fatto differenza altro! Ora tocca a Inzaghi»

Dopo lo stop di Bologna in campionato, l’Inter cade anche in Coppa Italia contro il Milan. Cos’è che non sta funziona e su cosa deve lavorare adesso Simone Inzaghi? Alessandro Matri prova a dare il suo punto di vista nel post partita di Mediaset.

LA DIFFERENZA – Alessandro Matri, dopo aver analizzato quanto fatto di buono dal Milan, passa in rassegna la prestazione e l’atteggiamento dell’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. L’ex calciatore osserva: «Il risultato ci dice che schierare Jovic dal primo minuto è stata la scelta giusta. Bravo Conceicao a crederci, schierandolo nelle ultime tre partite consecutive nonostante non avesse fatto chissà che grandi prestazioni. Stasera ha fatto gol e una grande prestazione, però è un giocatore che in carriera sa legare molto il gioco alla squadra. Forse il Milan cercava questo in lui. La grande differenza tra Inter e Milan secondo me stasera c’è stata dal punto di vista mentale. La sconfitta di Bologna ha pesato tanto sulla squadra».

Inter e Milan a confronto: il parere di Matri e il consiglio a Inzaghi

SFRUTTARE – Alessandro Matri prosegue nella sua disamina dichiarando: «Nei primi venti minuti secondo me i nerazzurri hanno fatto anche bene, non ho visto tutta questa stanchezza e diversità. Anche perché il Milan ha fatto le stesse partite dell’Inter in questa stagione bene o male. La differenza grande l’ha fatta l’approccio alla partita, il punto di vista mentale. Credo che Simone Inzaghi debba lavorare su questo. Adesso è in corsa ancora per due grandi obiettivi, la squadra è forte. L’allenatore deve cercare di recuperare anche quei giocatori che adesso stanno facendo fatica, come Mehdi Taremi, Davide Frattesi quando gioca dall’inizio. Forse Inzaghi deve provare a sfruttare tutto il gruppo e a renderli tutti importanti sotto questo punto di vista».