Matri: «Inter, pressione dal Napoli! Ronaldo? Quello che gli altri fanno…»

Inter e Juventus si sfidano domenica alle 20.45 all’Allianz Stadium. Secondo Matri, la vittoria del Napoli sul campo dell’Atalanta mette enorme pressione sul derby d’Italia. L’ex attaccante si lascia andare poi ad un commento su Ronaldo il Fenomeno. Di seguito le sue parole a DAZN

PRESSIONE – Inter e Juventus devono rispondere alla vittoria del Napoli per poter ancora sperare di rientrare nel giro scudetto. Ne è certo Alessandro Matri: «Di sicuro la vittoria del Napoli metterà più pressione a Inter e Juventus ma anche a Roma e Lazio. Metterà pressione a chi non porterà punti in queste sfide».

FENOMENALE – Matri parla poi del recente documentario su Ronaldo il Fenomeno (vedi articolo): «Ronaldo? Quando ho rivisto le immagini dell’ultimo Mondiale vinto, quando va in panchina sostituito e si mette a piangere, ho avuto un momento di crisi anche io. Secondo me è sempre davanti a tutti quelli che ci sono adesso. Quello che gli altri fanno ora lui lo faceva venti anni fa».