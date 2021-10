Matri: «L’Inter ha dimostrato di star bene! Con la Juventus sarà tattica»

Matri ha giocato diversi Inter-Juventus con la maglia bianconera, dove si è trasferito nel mercato invernale 2010-2011. L’ex attaccante, ospite di DAZN, parla del derby d’Italia di domenica anche dal punto di vista tattico.

LA SCELTA – Alessandro Matri parla di come il derby d’Italia di domenica sera al Meazza può essere decisivo: «Chi dovesse perdere la distanza dalla prima in classifica potrebbe aumentare, se dovesse vincere il Napoli. Sarà una partita molto tattica secondo me, vedremo un’inizio con molto studio in campo. Alla Juventus è diventato molto difficile fare gol, l’Inter in Champions League ha dimostrato di star bene e c’è».