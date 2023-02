Matri: «Inter, Barella non capisce il momento di Lukaku! A centrocampo…»

L’Inter alle 20.45 affronta l’Udinese a San Siro nella sfida valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. Secondo Alessandro Matri, nonostante il ritorno di Brozovic, contro il Porto Inzaghi potrebbe confermare il solito centrocampo. Di seguito il suo intervento a DAZN

IN DEBITO – L’Inter stasera contro l’Udinese ritrova Marcelo Brozovic dal 1′ mentre Hakan Calhanoglu parte dalla panchina. Secondo Alessandro Matri, Simone Inzaghi contro il Porto potrebbe tornare alle origini: «Secondo me il centrocampo titolare contro il Porto rimane quello con Mkhitaryan, anche perché comunque è una mezzala di qualità ma a Inzaghi piacciono anche i giocatori come Calhanoglu che danno molto in fase offensiva. Calhanoglu gli ha dato tanto e quindi si sente anche un po’ in debito verso di lui. Il nervosismo di Barella? Lo fa da diversi anni, anche a Cagliari. Poi a me dà fastidio perché non capisce il momento che sta attraversando Lukaku. Se è tuo amico e compagno cerchi di stimolarlo e rincuorarlo».