Matri: «Handanovic? Sull’1-2 forse tuffo in anticipo. Inter più centrale»

Matri vede un errore di Handanovic in occasione del momentaneo 1-2 di Inter-Atalanta, dove poi Toloi ha segnato sulla ribattuta (vedi highlights). L’ex attaccante, parlando a DAZN, segnala anche le trame di gioco di Inzaghi.

PROGETTO CHE CONTINUA – Alessandro Matri ha lavorato con Simone Inzaghi e sa cosa può portare all’Inter: «Il suo modo di lavorare è molto simile a quello di Antonio Conte. Vedo molto più fraseggio centrale, con Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella che sta facendo molti assist. A lui piace molto entrare per vie centrali, questo anche per sfruttare le qualità di Edin Dzeko e Lautaro Martinez che sono dei fenomeni. Credo che Inzaghi stia sfruttando al meglio il lavoro fatto da Conte e dando anche la sua impronta. Sull’1-2 ha sbagliato Samir Handanovic? Forse è andato un po’ in anticipo in tuffo e si è trovato la palla indietro, non è riuscito a respingerla diversamente. Però Ruslan Malinovskyi non ha un tiro delicato, non è facile opporsi».