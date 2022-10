Matri: «Fiorentina-Inter? Non si può sbagliare, da una ci si aspetta di più»

L’Inter scende in campo alle 20.45 contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi. Matri, ospite negli studi di Tutti Bravi dal Divano su DAZN, si aspetta qualcosa di più dalla squadra di Vincenzo Italiano

PASSO IN PIÙ – L’Inter di Simone Inzaghi va a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato contro la Fiorentina. Alessandro Matri si aspetta qualcosa in più dai viola di Vincenzo Italiano: «Non si può sbagliare, ma qualcosa in più dalla Fiorentina ci si aspetta. Gioca in casa e ha bisogno di fare punti. Non si è ancora vista la Fiorentina dello scorso anno. Lautaro Martinez è un giocatore carismatico, non ancora ai livelli di Tevez perché era un trascinatore completo. Non è a quel livello però ci può arrivare. Ha poca continuità secondo me perché in alcune partite è assente e ci si aspetta che dia qualcosa in più caratterialmente. Al senso del gol do 8 e l’ho paragonato a Milito, quello che gli si chiede è di dare continuità anche sul numero dei gol. Milito raggiungeva 30 gol a stagione».