Matri: «Correa arma fondamentale per l’Inter. Finora mancata solo una cosa»

Matri vede Correa come un valore aggiunto per l’Inter, dopo che il Tucu ieri ha firmato una doppietta nel 2-0 all’Udinese. L’ex attaccante a DAZN ha segnalato una situazione su cui l’argentino può ancora migliorare.

IN CRESCITA – Alessandro Matri dà un giudizio su Joaquin Correa: «Lui è un giocatore di grandissima qualità. Forse in questi anni gli è mancato un po’ il numero di gol per diventare un giocatore affermato, ma con l’Inter ha impattato subito con una doppietta all’esordio e ne ha fatto un’altra ieri. Credo che sia una validissima alternativa a Lautaro Martinez e questa è una grandissima arma in più, perché l’Inter con l’addio di Romelu Lukaku ha trovato Edin Dzeko e Correa. Credo che averlo in rosa sia un’arma fondamentale».