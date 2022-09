Matri: «Altra Inter senza Brozovic. Scorso anno lui fuori e Scudetto perso»

Alessandro Matri, dagli studi di Dazn, ha ribadito l’importanza di Brozovic per il gioco dell’Inter. Il centrocampista croato lo scorso anno è stato determinante per la perdita dello Scudetto

IMPRESCINDIBILE − Matri ritiene Brozovic un giocatore troppo importante per la squadra di Inzaghi: «All’Inter togli un giocatore come Brozovic ed è finita, abbiamo visto lo scorso anno. L’Inter la passata stagione ha perso Brozovic per infortunio e ha perso lo Scudetto. Un solo giocatore. Il gioco dell’Inter senza Brozovic cambia, conosciamo Simone Inzaghi che ha sempre quel tipo di modulo definito».