Matic: «Onana il peggiore di sempre!» E l’ex Inter risponde a tono

Clamoroso battibecco a distanza tra Nemanja Matic e André Onana, alla viglia di Lione-Manchester United, andata dei quarti di finale di Europa League.

LA SITUAZIONE – Ha iniziato l’ex Inter Andre Onana, poi è avvenuta la replica di Matic in conferenza stampa e subito dopo lo stesso portiere camerunese ha risposto sui social per le rime. Si accende improvvisamente la sfida dei quarti di finale di Europa League tra Lione e Manchester United, partita di andata in programma domani alle ore 21. Incredibile battibecco a distanza tra l’ex portiere dell’Inter, arrivato allo United nell’estate del 2023 per oltre 50 milioni di euro, e l’ex centrocampista dei Red Devils e anche della Roma. Domani si rivedranno in campo uno contro l’altro. Ma cosa è successo di preciso?

L’incredibile battibecco tra l’ex Inter Onana e Matic prima di Lione-Manchester United

BATTIBECCO – Tutto parte appunto da Onana, che alla vigilia dell’incontro di Europa League tra Lione e Manchester United si esprime con sicurezza in conferenza stampa dicendo: «Dobbiamo solo scendere in campo e dimostrare chi siamo. Penso che siamo migliori di loro». Un pensiero che non è andato giù al centrocampista serbo Matic, che ha giocato in Inghilterra con la maglia del Manchester United dal 2017 al 2022. In conferenza stampa ha risposto per le rime: «Quando sei uno dei peggiori portieri del Manchester United, devi stare attento a quello che dici».

RISPOSTA – D’altronde, Onana in quel di Manchester ha avuto diverse difficoltà, non solo per i risultati deludenti della squadra (oggi tredicesima in Premier League) ma anche per i diversi errori commessi. Ma l’ex Inter, tramite un post apparso poco fa su X, ha nuovamente replicato a Matic: «Non mancherei mai di rispetto a un altro club. Sappiamo che domani sarà una partita difficile contro un avversario forte. Almeno ho alzato trofei con il club più importante del mondo. Alcuni non possono dire lo stesso».