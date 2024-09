Materazzi: «Vittoria Milan? Fa male ma l’Inter ha tempo! Temo un’altra»

Marco Materazzi, grande ex nerazzurro, ha espresso il suo parere sul risultato di Inter-Milan e il momento che sta vivendo la squadra di Simone Inzaghi. Poi un parere sulle altre avversarie di Serie A.

VARIABILI – Marco Materazzi, ospite dell’inaugurazione di ‘Isola Technogym’ a Porta Venezia, risponde alle domande di Gian Luca Rossi: «Come ho preso questo derby? Male, malissimo. Però il Milan ha meritato ed è giusto che ci prendano anche in giro, fa parte del gioco. Impressione che l’Inter non sia scesa in campo con la voglia? Non penso, ci sono tanti fattori che in questo periodo dell’anno possono variare, come la condizione fisica. Poi sicuramente l’Europeo ha tolto energie a parecchi di noi che fortunatamente abbiamo avuto tanti bravi Nazionali impegnati. Nel momento in cui ritroveranno la condizione penso che l’Inter è ancora oggi una squadra da battere. Poi complimenti a quelli che ora sono avanti e fanno di tutto per battere l’Inter e per togliergli lo scudetto. Però penso che fino alla fine dovranno fare i conti con noi».

Materazzi e le sensazioni post Inter-Milan

RITROVARSI – Marco Materazzi continua, non solo su Inter-Milan: «Lo avevo detto anche prima che purtroppo chi è favorito perde il derby e così è stato. Quando una squadra merita vanno fatti i complimenti per poi ripartire da lì e riprendere il percorso. È comunque favorita per lo scudetto? L’importante è fare un punto in più degli avversari. Devono ritrovare il filo del gioco e lo spirito che si aveva l’anno scorso. C’è tempo per recuperare, ma non troppo perché già cinque punti sono stati persi lungo il cammino. Però la prima è a tre punti di distanza quindi c’è tutto il tempo. Napoli o Juventus come alternativa all’Inter per lo scudetto? Ho già detto Napoli, perché non fa le Coppe, so quanto lavora Conte con i giocatori e la squadra è la stessa che aveva Spalletti l’anno dello scudetto. A parte Osimhen, ma ha inserito Lukaku. Son due grandi giocatori ma penso che la cosa sia soggettiva e che a Conte piaccia di più il belga. Il Napoli lotterà fino alla fine.».