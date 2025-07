Materazzi: «L’uscita di Inzaghi una sorpresa. Chivu è pronto per l’Inter!»

In uscita dalla sede di viale della Liberazione, dopo Giuseppe Marotta, anche Marco Materazzi ha parlato del clima intorno all’Inter. L’ex calciatore si dice fiducioso sul futuro.

LE NOVITÀ – Marco Materazzi ha commentato in questo modo le ultime novità del calcio italiano: «Materazzi, che Serie A ti aspetti? Bella, tutte si stanno rinforzando. L’Inter è sempre l’Inter, come tutti gli anni la favorita rimane l’ultima vincitrice quindi il Napoli. Le parole di Lautaro Martinez? Da fuori dico che è un gruppo sano, è normale dopo 60 partite calare così con lo stress. I chiarimenti vengono fatti dentro lo spogliatoio, tutto torna come prima vedendosi. I traguardi non vanno dimenticati e li aiuteranno. Chivu è una notizia bellissima, è da 20 anni all’Inter, è bravo e preparato. Ha fatto gavetta importante, conosce l’ambiente e a Parma ha mostrato di sapere cosa cerca. Ha fatto ottimi risultati ottenendo la salvezza e pareggiando contro squadre come Napoli o Inter. L’occasione è stata un fulmine a ciel sereno, non tutti si aspettavano l’uscita di Inzaghi. Per quello che offriva il mercato era il nome migliore».

Inter, Materazzi si esprime sul mercato!

ENTRATE/USCITE – Materazzi ha infine chiuso sul mercato: «Se Leoni lo vogliono Inter, Milan e Juventus è pronto. Chivu lo ha avuto ed è un vantaggio nel caso arrivi nel club nerazzurro. La sorpresa è stata l’uscita di Inzaghi, l’entrata di Chivu ponderata per quello che c’era sul mercato. Calhanoglu? Non ho il suo telefono, come giocatore è importantissimo. Le cose si discutono faccia a faccia, mi auguro resti. Penso si possa chiarire».