Materazzi: «Skriniar, ricordati che non troverai l’amore dell’Inter! Poi fai tu»

Materazzi manda un messaggio a Skriniar, nelle ore in cui si definisce se il difensore andrà al PSG già fra oggi e domani oppure a fine stagione a parametro zero. L’ex difensore non si nega una frecciata allo slovacco, in una dichiarazione rilasciata a DAZN.

COSA FARE? – Marco Materazzi non ritiene che Milan Skriniar sia stato condizionato in Inter-Empoli: «Secondo me sono due partite differenti. Una è l’espulsione, che ci può stare: fa parte del gioco, poteva capitare dieci partite fa o l’anno scorso. Non penso che nessuno debba dubitare della sua professionalità e del suo attaccamento alla maglia fino a che sarà un giocatore dell’Inter. Però, guardo in camera, ricordati che non troverai mai l’amore di ottantamila persone a San Siro e degli interisti. Poi fai tu».