Materazzi: «Sanchez è all’Inter, sia felice! Non gioca sempre? Normale»

Sanchez, come spesso succede quando va col Cile, si è lamentato dello scarso minutaggio avuto all’Inter. Questo nonostante il suo rendimento non sia certo impeccabile. Gli risponde Materazzi, parlando a La Tercera.

IN CALO – Marco Materazzi è dell’idea che all’Inter ormai Alexis Sanchez abbia intrapreso la parabola discendente della carriera: «Probabilmente non stiamo vedendo la sua miglior versione. Però non ha più venticinque anni, come quando era all’Udinese o all’Arsenal. Se sente la fiducia può dare il massimo, ha fatto bene all’Arsenal ma non al Manchester United che è un club più importante. Non voglio criticarlo per quanto è successo a Madrid, per l’Inter è stato importante nella Supercoppa Italiana vinta contro la Juventus. Ora è in un club importante, che l’anno scorso ha raggiunto la finale di Champions League e in questo vincerà tranquillamente il campionato».

I MINUTI – Materazzi sulle lamentele di Sanchez: «Gioca con Marcus Thuram che sta facendo bene, Lautaro Martinez che segna ogni partita. Non è semplice: da calciatore vuoi giocare tutte le partite, può essere che ora non sia felice però è nell’Inter: meglio lì che in una squadra di secondo livello. E Sanchez non può stare in un secondo livello. Andare via? Dipende da cosa vuole, non sono nella sua testa. Se Sanchez è all’Inter deve far felice il club e vincere: quando si vince è tutta la squadra che lo fa, non solo un attaccante o a un altro. Ed è normale che Simone Inzaghi abbia concorrenza: deve sfruttare il momento, anche trenta minuti sono importanti».

Fonte: latercera.com