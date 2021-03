Materazzi risponde a Nedved: «Auguro a tuo figlio una Champions»

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter e della Nazionale, ha “risposto” via instagram a Pavel Nedved che in un’intervista rilasciata ieri ha vantato i 9 scudetti consecutivi della Juventus sottolineando il fatto di aver visto suo figlio crescere con i bianconeri campioni d’Italia

UN AUGURIO – Materazzi risponde al vice presidente della Juventus rispondendo ironicamente che i suoi figli hanno visto anche una Champions League, augurando al figlio di Nedved di poterne vedere una della Juventus: «Pavel, gli auguriamo tutti di poter vedere vincere anche la Champions prima che finisca gli studi, se la merita. I miei figli hanno visto vincere la Champions e il Mondiale che facevano l’asilo e le elementari»