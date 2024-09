Materazzi punzecchia Ibrahimovic: «Mi meraviglia la convivenza all’Inter!»

Marco Materazzi torna a parlare del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic, poi si sposta sul tema Inter, tra Champions League, San Siro e giocatori di sangue nerazzurro.

FRECCIATINA – Marco Materazzi ha approfondito l’argomento Inter-Milan, ma non manca anche una battuta sul doppio ex Zlatan Ibrahimovic col quale non scorre buonissimo sangue: «Com’era con Ibrahimovic nello spogliatoio dell’Inter? Non c’è nessun episodio da raccontare, mi meraviglia solo il fatto che in quei tre anni siamo andati d’accordo».

L’Inter, la Champions League e San Siro: le sensazioni di Materazzi

EUROPA – Poi Materazzi passa all’argomento Europa, sempre in ottica Inter: «Secondo me la Champions League quest’anno può essere bellissima anche per l’Inter ma ha ancora più variabili rispetto al passato, in cui erano due tornerei differenti fino a dicembre e poi da marzo in poi. Quest’anno invece è un campionato e bisogna vedere chi arriva nelle condizioni migliori per affrontare le ultime partite, che sono quelli decisive».

IL NUOVO MATERAZZI – Marco Materazzi si sposta su alcuni singoli nerazzurri, nel quale ripone grande fiducia: «Il nuovo Materazzi in giro c’è ed è Bastoni, è Barella, è Dimarco. Si tratta di gente che vuole bene all’Inter e penso che già da domenica prossima lo dimostreranno. San Siro non ospiterà la finale di Champions League? Mi piange il cuore, io amo San Siro e vorrei trovare una casa lì vicino, per avere quella vista. Penso sia lo stadio più bello al mondo quindi mi auguro che possa ospitare tante altre finali e che si trovi una soluzione adeguata sia per Inter che per Milan». Sul tema San Siro l’ex nerazzurro Materazzi conclude la’intervista rilasciata a Gian Luca Rossi.