Materazzi: «Il Milan con l’Inter sperimenta! Spero altra umiliazione»

Ha destato stupore nelle ultime ventiquattro ore la voce sulla formazione rivoluzionaria del Milan contro l’Inter, cosa che si è effettivamente verificata. A pochi minuti dal calcio d’inizio, Materazzi si augura che le scelte di Fonseca non abbiano effetto: le sue parole a Inter TV.

LA PARTITA – Marco Materazzi spera che l’Inter stasera ottenga la settima vittoria di fila ai danni del Milan: «Il derby è sempre una gara difficile. I ragazzi sanno cosa dobbiamo fare, in questi due-tre anni hanno dimostrato il loro valore. Spero che facciano di nuovo risultato contro di loro, che sono una squadra sperimentale. Sembra di più una squadra estiva: quando provi così tanti attaccanti non è semplice. Sono coraggiosi: bravi loro, ma spero che gli vada male. Tutto il club, a partire da Javier Zanetti fino a noi che abbiamo giocato e vinto tanto, stiamo tramandando cosa sia l’Inter ai nuovi. Fortunatamente ce ne sono tanti interisti nell’anima come Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco».

Il derby Inter-Milan di stasera secondo Materazzi

LA PREFERENZA – Materazzi continua a guardare con attenzione la formazione scelta da Paulo Fonseca per Inter-Milan: «Secondo me loro, mettendo queste quattro punte mascherate con Rafael Leao e Christian Pulisic esterni, probabilmente pensano di tenere bassi i nostri terzini. Che però sanno spingere e difendere, mentre il oro un pochino meno. Dovremmo essere bravi noi a rimanere alti con loro bassi. Io penso che conti soprattutto la questione mentale, dove quando sei favorito tocco ferro e incrocio le dita perché non avviene quello che si aspettano. Sono sei partite che li abbiamo annientati, loro questo lo temono: hanno giocatori nuovi, come Alvaro Morata, che non hanno subito queste umiliazioni ma spero che ora le possano subire».