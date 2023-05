Materazzi: «Mi sento un tifoso della curva. Triplete fatto solo noi»

La leggenda dell’Inter Marco Materazzi è tornato sul suo passato nerazzurro durante il podcast di Gianluca Gazzoli su Youtube, ‘passa dal BSMT‘.

STORIA – Marco Materazzi rende gloria alla sua storia: «Ho smesso dal 2011. Mi manca lo spogliatoio, la gente, ma per Inter-Milan sono andato in curva perché mi sento uno di loro. Per questo mi manca di meno ovviamente. Il Triplete dell’Inter è stata la ciliegina sulla torta, soprattutto dopo il 2002. Il nucleo storico di quella squadra ha vinto meritatamente dopo aver sofferto. Cordoba, Toldo, Zanetti, in quella circostanza abbiamo raggiunto il massimo. È stata una gratificazione sportiva, in Italia non lo ha mai fatto nessuno, solo noi. Nello sport non vince sempre la squadra più forte, ma anche la compattezza di un gruppo, i dettagli, l’allenatore poi non ha sbagliato niente».

Fonte: canale Youtube Gianluca Gazzoli