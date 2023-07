Materazzi: «Lukaku? Perdono difficile non parla! Cuadrado…»

Materazzi ha parlato di diversi argomenti riguardanti l’Inter. Dal comportamento scorretto di Lukaku all’arrivo dell’ex Juventus Cuadrado passando per i nuovi arrivi in nerazzurro. Di seguito il lungo intervento dell’interista su Sportitalia.

SILENZIO – Marco Materazzi, in un lungo intervento nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato”, dichiara: «Avevo stretto un grandissimo rapporto con Romelu Lukaku ma penso che la storia a questo punto sia finita. Lo ha fatto una volta, è stato riabbracciato come un figliol prodigo, tornare indietro diventerebbe quasi impossibile. Anche perché ad oggi non abbiamo ancora sentito la sua voce. Quantomeno dovrebbe dare delle spiegazioni. Anche se penso che sarà difficile tornare indietro dopo quello che è successo perché il tifoso interista può perdonarti una volta ma due penso proprio di no. Juan Cuadrado ha fatto una scelta molto coraggiosa perché sappiamo bene la rivalità che c’è tra Inter e Juventus. Come giocatore non si discute, adesso dovrò dimostrare che vale e che può essere un grandissimo contributo per i nerazzurri. Altrimenti sarà un grande problema per lui. Se ha fatto una scelta del genere penso che sia super stimolato perché ha tutto da perdere».

INFIERIRE – Materazzi continua: «Lo spogliatoio è il minore dei problemi qualora dovesse tornare Lukaku. Il problema è che ancora oggi non ha parlato e non ha detto quello che è successo. Penso che questo inferisca tanto sulla società che sui tifosi. Uno che dimostra di voler tornare a tutti i costi, riducendosi l’ingaggio, torna, è stato atteso per quasi tutto il campionato. È finita com’è finita e nessuno gli ha dato mezza colpa della sfortuna avuta nella finale di Champions League. È risentito perché non ha giocato la finale di Champions League. L’allenatore ha fatto delle scelte, la partita si poteva vincere ma siamo stati sfortunati. Andare via così è stato brutto perché nessuno se lo aspettava. Tutti si aspettavano che, vista la passata stagione, Lukaku tornasse e dimostrasse il campione che è. Ancora oggi non l’ha fatto e non penso possa farlo all’Inter».

Inter, fra addii e nuovi acquisti: i giudizi sul mercato

AMBIENTE – Sui nuovi acquisti e sul futuro Materazzi afferma: « Per me l’Inter è sempre da scudetto, anche l’anno scorso che non ha mai avuto Lukaku. Sono andati via tanti giocatori forti e uomini spogliatoio. Dovranno essere bravi soprattutto i Barella e i Dimarco a far sì che quelli che arrivano si integrino in maniera profonda. Una squadra che gioca tutte le domeniche con 80.000 tifosi non è da tutti. Quest’ambiente bisogna preservarlo. Fino ad oggi l’Inter ha sbagliato poco a livello di scelte».

GUIDIZI – Così Materazzi termina il suo intervento su Sportitalia: «Anche quella di Onana, che veniva da un anno particolare, è stata buona con una plusvalenza incredibile quest’anno. Anche se a me dispiace perché sono suo amico. Il suo valore lo ha dimostrato in quest’annata ma purtroppo i conti vanno fatto quadrare ed è stata fatta questa scelta. A me piace tantissimo Marcus. Finalmente un Thuram interista! L’ho visto giocare al mondiale e penso che sia forte e che possa fare la differenza in questo campionato. Bisseck ha una forza fisica incredibile, può giocare in due posizioni e penso che sia quello che ad oggi manca. C’è anche Darmian, che sta facendo molto bene, quindi Bisseck avrà il tempo di crescere tranquillamente in un campionato nuovo. Balogun è forte ma l’Arsenal vuole vincere il campionato, quindi non so se sarà così facile portarlo via».