Materazzi: “Lautaro Martinez fortissimo! Su Icardi e i tifosi dell’Inter…”

Materazzi si è espresso anche su Lautaro Martinez e Icardi nel corso della diretta su Instagram. Le parole dell’ex difensore dell’Inter (QUI la prima parte, QUI la seconda)

ATTACCANTI ARGENTINI – Di seguito le parole di Marco Materazzi: «Lautaro Martinez è fortissimo. Però io sono di parte, primo perché è interista e poi perché me lo ha raccomandato Diego Milito. L’ho incontrato a ottobre in Argentina, sono stato un giorno con lui e mi ha fatto vedere dove dormiva e dove è cresciuto da bambino. Lui era nell’Academy del Racing, mi ha detto che è un fenomeno nella completezza di essere un grandissimo giocatore. Già che me l’ha raccomandato Diego… L’anno scorso era un po’ all’ombra di Mauro Icardi. Lui era in Nazionale e lui era appena arrivato dal Sud America, doveva anche ambientarsi. Però quando ha giocato ha fatto bene. Ha giocato poco ma ha fatto tanto. Icardi è a Parigi, lasciatelo in pace. Ognuno deve andare per la propria strada, ognuno si assume le proprie responsabilità di ciò che fa. Se lui ha questa volontà è giusto che faccia la propria strada. Io non penso che l’interista debba essere accanito contro Icardi. Ognuno fa la sua strada, lui andrà dove vuole andare. L’importante è che vinca poi l’Inter».