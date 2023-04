Materazzi: «Chi è interista sa che deve soffrire. Inter, mai paura!»

Materazzi dedica all’Inter un bellissimo messaggio prima della gara contro il Benfica. Sofferenza, sacrificio, imprevedibilità e mai paura

UNICA − Bello il monologo dedicato all’Inter di Marco Materazzi nell’anteprima su Prime Video: «Cara Inter ci sei arrivata nell’unico modo possibile, diversa da tutte. Indossare quella maglia significa abbracciare l’imprevedibile, chi è interista sa che deve soffrire. Non dimenticare mai chi sei, niente è scritto e scontato quando si tratta di questi colori. Mai paura, non sarai sola, non lo sei mai in queste occasioni. Il battito di San Siro si sente sempre. Serve un cuore enorme per serate come queste, restano per sempre».