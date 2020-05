Materazzi: “Inter, Triplete preparato a Los Angeles! Mourinho un padre”

Materazzi ancora protagonista in diretta Instagram. L’ex difensore dell’Inter, in collegamento con il cestista Marco Belinelli sull’account del club nerazzurro, ha parlato di Mourinho spendendo come al solito tanti elogi per lo Special One

SPECIAL ONE – Marco Materazzi parla così con Marco Belinelli: «Los Angeles è una delle mie città preferite. Sai perché? Perché lì abbiamo preparato il Triplete, il ritiro più bello che abbia mai fatto. Quell’anno era la prima volta che andavamo in America, perché José Mourinho adora Los Angeles, poi l’anno dopo è andato al Real Madrid. Ma decideva lui dove andare. Penso sia stato il ritiro più bello. Mourinho riusciva a creare un’empatia… Quando arrivavano le mogli in ritiro ti diceva: “Come sta Anna, come sta Davide?”. Le mogli rimangono così… Sapeva tutto. Ti metteva sempre in condizione di dare il massimo in campo e non poterlo mai tradire. Sapeva talmente tutto di noi che tu ti sentivi come un figlio. Giocavi o non giocavi era sempre l’obiettivo comune. Rimanevi sbalordito. Era scientifico anche nelle conferenze. Sapeva tutto di tutti e sapeva dove andare a toccare per far reagire te e gli avversari. Fa parte della genialità di un allenatore».