Materazzi: «Inter, speriamo di alzarla! Spero su un giocatore»

Matrix Marco Materazzi tifa ovviamente per l’Inter alla vigilia della partita contro il Milan, valido per la finale di Supercoppa italiana.

MATRIX SPERA – Direttamente da Riad, Marco Materazzi ha commentato la finale di Supercoppa tra Inter e Milan che si giocherà nelle prossime ore. L’ex campione nerazzurro e della Nazionale ovviamente fa il tifo per la Beneamata: «C’è un trofeo, una coppa, speriamo di alzarla. Sapete chi è la favorita, perché ha dimostrato negli anni di essere la più forte, il Milan è forte, ha cambiato allenatore. Mi auguro che sia una bella partita e che vinca la più forte. Contro la Juventus ha controllato dopo aver rimontato, nel finale ha cercato di mettere in attacco i difensori perché aveva perso un punto di riferimento come Vlahovic e il Milan l’ha portata a casa con l’unione e l’orgoglio. L’Inter ha acquisito una sicurezza mentale, sa di essere più forte, talvolta o quasi sempre ci riesce. Sono dei campioni dopo la partita contro la Juventus nel 4-4, da lì in poi hanno fatto quasi tutti clean sheet. Hanno ripreso la squadra che le compete, poi la finale è sempre una finale. Mi auguro che il nostro capitano Lautaro Martinez segni in finale e si tolga la soddisfazione di alzare un altro trofeo».