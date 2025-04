Materazzi: «Inter, più paura del Bayern Monaco che del Barcellona»

Materazzi dice la sua sull’Inter, che ha avuto un grande cammino in questi anni. L’ex storico difensore ritiene il Bayern Monaco più complicato del Barcellona. E i nerazzurri hanno battuto i bavaresi.

PERCORSO NETTO – Marco Materazzi, in collegamento su Viva El Futbol, si esprime sul cammino dei nerazzurri in Champions League: «Penso che l’Inter abbia fatto un percorso netto. Prima della partita avevo detto che mi faceva più paura il Bayern e poi il Barcellona. Il Barcellona è giovane, fa 4 gol a tutti, però personalmente vedevo i tedeschi più forti a mettere in difficoltà l’Inter. E ieri è successo, tanto da rischiare fino al 96′. Io vedo la squadra pronta e matura: nelle partite decisive c’è. Ha sbagliato un po’ in campionato perché si è fatta rimontare tante volte, ma anche noi nel 2010 abbiamo avuti diverse ostacoli. Vedo analogie. Noi eravamo più cinici mentre loro sono più belli. Ma questa Inter è la più bella che io abbia mai visto». Matrix non ha dubbi sulla forza raggiunta dalla squadra di Simone Inzaghi, che ieri ha eliminato il Bayern Monaco volando in semifinale contro il Barcellona. Il primo atto di questa grandissima sfida sarà il 30 aprile, mentre il ritorno sarà il 6 maggio. La prima partita sarà in Spagna.