Materazzi: «L’Inter il più grande club d’Italia. San Siro una casa»

Marco Materazzi non ha dubbi sull’Inter, squadra in cui è stato per ben dieci lunghi anni. Matrix poi si esprime su San Siro. Le sue parole sempre su LuckyBlock.

IL MIGLIORE – Marco Materazzi, dopo aver parlato di Lautaro Martinez e Simone Inzaghi, racconta così la sua Beneamata: «Ho rispetto per il Milan e la Juventus, ma il club più grande d’Italia è l’Inter. Questo club è una famiglia. Non è facile da spiegare, ma una volta che ci sei stato lo senti. Sono stato lì per 10 anni e non credo ci sia niente di simile».

Materazzi sulla casa dell’Inter: lo stadio di San Siro

SAN SIRO – Poi sul possibile addio dal Meazza di Inter e Milan, Materazzi dice questo: «Spero non lo facciano mai. Per me è la casa del calcio. Ha così tanta storia e andarsene non sarebbe un bene per il club, vogliono fare più soldi ma penso che possano tenerlo e usarlo per altri eventi. Sarebbe triste andarsene a causa di tutti i ricordi, penso che dovrebbero seguire ciò che il Real Madrid ha fatto con il Bernabeu. Forse possiamo farlo anche noi? Perché no?».