Materazzi: «Inter, io non mi porrei limiti! Non bisogna nasconderci»

Meno di un’ora alla finale di Supercoppa Italiana, Napoli-Inter. Materazzi è allo stadio a Riyad e, nel prepartita di Inter TV, dà la carica per conquistare il primo trofeo stagionale.

PRONTI ALL’APPUNTAMENTO – Marco Materazzi è contento per quello che ha visto in Inter-Lazio 3-0: «Si è vista una squadra che sembrava quasi si allenasse, l’unico rammarico è non averla chiusa prima. Ora le finali non si giocano ma si vincono, mi auguro si ripeta quanto successo tre giorni fa. L’Inter è favorita, non mi nascondo. L’unica cosa è che il Napoli ha avuto un giorno in più per recuperare, però mi aspetto una squadra guardinga che cercherà di non concedere. In semifinale sono passati in vantaggio ma poi hanno concesso il rigore: hanno un po’ speculato sull’1-0, mentre l’Inter ha dominato. Spero di passare in vantaggio e che poi sia una bella partita. Cambio in difesa? Sapete cosa penso di Francesco Acerbi, ma va dato merito a Stefan de Vrij che dopo essere sceso nelle gerarchie è risalito con grandissime prestazioni. È un signor giocatore. Secondo me questa partita non avrà nessun peso sul resto della stagione: è una finale, siamo abituati a giocarla e vincerla. Bisogna puntare la seconda stella, che sarebbe fantastica, e andare avanti in Champions League. L’Inter è una grande squadra e io non mi porrei limiti».