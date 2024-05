Materazzi: «Inter, dopo Istanbul una famiglia». Poi frecciatona a Lukaku!

Marco Materazzi, presente a Londra per la finale di UEFA Champions League di domani, ha parlato a Sport Mediaset della seconda stella conquistata dall’Inter e del ruolo di Lautaro Martinez, vicino al rinnovo. Non risparmiando due o tre frecciate a Romelu Lukaku.

GRANDE FAMIGLIA – Marco Materazzi, lo sappiamo, ha l’Inter nel cuore. Dopo la sua lunga esperienza in nerazzurro culminata con il Triplete nel 2010 a Madrid, l’ex difensore non ha mai nascosto la sua passione per il club anche da tifoso. Lo dimostra anche con le sue parole di oggi a Londra, dove, presente per la finale di UEFA Champions League di domani tra Borussia Dortmund e Real Madrid, parla in questo modo della seconda stella, senza risparmiare una pesante bordata a Romelu Lukaku: «Tutto bellissimo, hanno messo in campo una famiglia, una squadra, già dall’anno scorso a Istanbul. Quest’anno hanno chiuso il cerchio creando delle motivazioni extra, che non era facile. È andata via gente che pensava di essere insostituibile, ma chi è arrivato è più forte di chi se ne era andato».

Materazzi e il peso di Lautaro Martinez per l’Inter

CAPITANO – Marco Materazzi commenta poi il ruolo di Lautaro Martinez all’Inter, ormai prossimo al rinnovo. Sottolineando ancora una volta le differenze proprio con Romelu Lukaku, a cui riserva un’altra frecciata: «Lautaro Martinez è il capitano di tutti questi ragazzi, sa il peso che ha nello spogliatoio. Sono convinto che quando si arriverà al firmo-non firmo sarà luin a decidere, non altri. Penso che alla fine voglia essere il Re di Milano e lui lo è. Così come Barella e Bastoni, che possono camminare a testa alta a Milano e con la corona in testa. Dal prossimo anno mi aspetto continuità, senza avere gelosie come successo dall’altra sponda di Milano. Lasciar fare a chi sa fare è una cosa utile per i tifosi».