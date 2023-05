Materazzi: «Inter sempre stata grande! Giocare senza rimpianti»

Materazzi motiva l’Inter la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Queste le dichiarazioni del grande ex nerazzurro intervenuto ai microfoni di Mediaset Infinity poco prima del fischio d’inizio del match.

OBIETTIVO – Marco Materazzi dice la sua su Fiorentina-Inter: «L’Inter è sempre stata una grande squadra. Detto questo, è una finale e non sai mai come va a finire perché in una partita secca può succedere di tutto. Però, obiettivamente, il mio cuore pende per il nerazzurro. Il pensiero è alla finale di Champions League? Non devi pensarci perché altrimenti arrivano gli infortuni, dopo la partita il rimorso di non aver dato tutto. Quella dell’Inter è una rosa molto competitiva e deve andare a mille se vuoi vincere tutto. Solitamente le cose più piccole hai il rimpianto se non le vinci. Quando le vince è una cosa normale. Invece l’obiettivo è grande perché Coppa Italia è diventa molto importante per tutte le squadre. Quindi è sempre bello vincerla. Cosa deve temere l’Inter? Il fatto che la Fiorentina giochi a calcio. Ti lascia giocare ma è una squadra che, sia in casa che fuori, fa il proprio gioco. Non a caso bisogna fare i complimenti a loro per l’altra finale europea conquistata in un campo difficile e fuori casa. Dopo una sconfitta casalinga non è semplice, invece sono andati lì e l’hanno meritata. Dunque bisogna prenderli per le pinze perché sanno quello che fanno»