Materazzi: «Inter, finale meritata! Speriamo completino l’opera»

Materazzi, in collegamento da Istanbul su Sky Sport nel corso del pre-partita di Manchester City-Inter, ha parlato dell’imminente finale di Champions League

STORIA – Queste le parole di Materazzi: «Quelli che vanno in campo stasera giocano come una famiglia. Anche noi eravamo una famiglia. Anche nelle partitelle diventiamo competitivi, quella è stata la differenza che ci ha portato a vincere tutto. Acerbi come me? Il paragone c’è, ma solo lui non basta. In questa competizione la squadra ha fatto 8 partite senza subire gol, tocco ferro sperando succeda anche stasera. Ma è successo non per un solo giocatore, ma perché hanno lavorato tutti insieme. Si sono meritati questa finale, speriamo completino l’opera. Tre uomini chiave? Ne dico quattro: caratterialmente Acerbi, Barella e Calhanoglu e Lautaro Martinez, non dimentichiamolo: Le partite le preparano bene, me lo auguro. In finale ogni dettaglio può fare la differenza»