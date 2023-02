Materazzi: «Inter arriva meglio al derby, ma Milan non è finito! Lukaku…»

L’Inter e il Milan si sfidano nel derby valevole per la ventunesima giornata di Serie A (vedi formazioni ufficiali). Materazzi, opinionista per DAZN, descrive le emozioni del derby parlando di come ci arriva la squadra di Inzaghi

EMOZIONI – L’Inter sta per scendere in campo nel derby contro il Milan. Marco Materazzi descrive le emozioni della stracittadina: «Forte emozione, basta vedere il campo. Toccare l’erba di San Siro è una grande emozione. Il derby è adrenalina pura. Sicuramente non è finito il Milan, l’Inter arriva sicuramente meglio, ha fatto un percorso netto a parte Empoli perché sappiamo a Monza com’è andata. Sarà in massima fiducia però dobbiamo sempre stare attenti perché il derby non ha mai un vincitore annunciato. Non vedi l’ora di entrare in campo, sono i cinque secondi più duri da affrontare prima dell’ingresso in campo. Lukaku è in crescita e lo abbiamo visto, l’obiettivo è quello di continuare la corsa e prepararsi agli ottavi di Champions League. Non deve sentirsi una riserva. Dzeko fa la differenza, è un professionista e fa gol quindi massimo rispetto per la decisione di Inzaghi».