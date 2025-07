Materazzi: «Il Fluminense arriverà in finale del Mondiale per Club»

Marco Materazzi ha apprezzato il Mondiale per Club e ne ha parlato molto bene sul sito della FIFA. L’ex calciatore dell’Inter ha fatto la previsione della finale.

FINALE – L’Inter è uscita agli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense dopo una netta sconfitta per 2-0. Marco Materazzi ha fatto una previsione: «Il torneo è davvero bello perché molte persone frequentano lo stadio. Real Madrid contro PSG [Paris Saint-Germain] è una partita importante e quindi non è facile prevedere la finalista. Dall’altra parte abbiamo il Fluminense, penso che giochino molto bene e poi possano arrivare in finale. La mia previsione è Fluminense e PSG».