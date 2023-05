Materazzi: «Se la Fiorentina può battere l’Inter noi il Manchester City!»

Oggi è la giornata della finale di Coppa Italia ma Materazzi non può non pensare a quella di Champions League. Così l’ex giocatore nerazzurro, ai microfoni di Sportmediaset, sul pronostico di Fiorentina-Inter (vedi probabile formazione) e su quello della super sfida del 10 giugno contro il Manchester City.

FINALI – Marco Materazzi, da buon interista, accende il clima a poche ore dalla finale di Coppa Italia: «Inter e Fiorentina sono due squadre che giocano bene a calcio quindi sarà sicuramente un bello spettacolo perché nessuno rinuncia a giocare. È una finale quindi è normale che ci sarà un po’ d’attesa. Penso che, come tutti pronosticano la vittoria del Manchester City in Champions League, stasera tutti dovrebbero pronosticare la Fiorentina. Il calcio è bello per questo perché come la Fiorentina può battere l’Inter così i nerazzurri possono battere il Manchester City. Io mi auguro che vinca sempre l’Inter però, se devo perdere una finale, preferisco perdere quella di stasera. Per tutte le grandi squadre questo deve essere il momento del raccolto, poi ci sono tanti fattori che possono influire, tra cui gli avversari. L’appetito vien mangiando. Mi auguro che stasera sia il preludio a quella che può essere il finale tanto insperato, anche se a livello di qualità non lo è davvero tanto come si pensa».