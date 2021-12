Materazzi: «Eriksen ha dato tanto, spero si possa salutare a San Siro»

Eriksen ha risolto oggi il contratto con l’Inter, non potendo avere l’idoneità sportiva in Italia per via del defibrillatore (vedi articolo). Materazzi, intervistato da Inter TV, ha salutato il danese.

IL SALUTO – Marco Materazzi manda un messaggio al centrocampista, dopo l’addio all’Inter: «La risoluzione è un dispiacere, per quello che è accaduto, di Christian Eriksen. È arrivato, si è adattato, è stato aspettato e ha dato tanto alla squadra. Dispiace perché era diventato interista fino al midollo anche lui, come tutti quelli che hanno il piacere di vestire questa maglia. Dispiace, spero che si possa salutare come è giusto che sia quando andrà a San Siro».