Materazzi entra nel mondo delle criptovalute: «Aiutiamo le società»

Marco Materazzi entra nel mondo delle criptovalute. Attraverso un post sui suoi canali social ufficiali, infatti, l’ex difensore campione del Mondo con Inter (per club) e con l’Italia (per nazionali) ha annunciato il progetto Coin of Champions per aiutare le società di calcio.

NUOVA CRIPTOMONETA – Marco Materazzi si lancia nel mondo delle criptovalute, ma restando sempre in ambito calcistico. L’ex storico difensore dell’Inter ha infatti annunciato il progetto Coin of Champions, spiegandolo con queste parole: “C.O.C è la prima moneta legata ai campioni del calcio che ha, tra i molteplici scopi, quello principale di aiutare le società sportive in questo particolare momento di pandemia ad investire nel settore giovanile per portare le nuove promesse a diventare i campioni di domani! Rimanete aggiornati sulle nostre pagine per scoprire tutte le novità!”.