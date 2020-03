Materazzi contro Cellino: “Vergogna! Gente cosÃ¬ fa male non solo al calcio”

Materazzi contro Cellino: “Vergogna! Gente così fa male non solo al calcio”

Materazzi attacca senza mezzi termini Cellino. L’ex difensore reagisce duramente alla notizia della convocazione di Corini e Grosso, tecnici esonerati dal presidente del Brescia, prevista per domani al campo di allenamento e denunciata dall’AIAC (vedi articolo)

ATTACCO FRONTALE – Marco Materazzi non le manda a dire a Massimo Cellino: “Gente così fa solo del male, non solo al calcio! Vergognati”. Una reazione forte alla inspiegabile notizia della convocazione di Eugenio Corini e Fabio Grosso al campo di allenamento del Brescia per domani mattina. Decisione manifestamente immotivata in virtù delle stringenti misure in tutta Italia in piena emergenza Coronavirus. Anche e soprattutto considerando che fino al 28 marzo ogni attività della prima squadra è stata sospesa dal club bresciano. Di seguito il post, pubblicato sulla propria pagina Instagram, dall’ex difensore dell’Inter.