Materazzi: «Colpani perfetto per l’Inter! Avevo un sogno»

Materazzi promuove Colpani per l’Inter, in vista del 2024. L’ex difensore ritiene che il giocatore del Monza, stasera in tribuna per Italia-Macedonia del Nord, sarebbe il rinforzo giusto. Ne ha parlato in collegamento con Sportitalia.

IL COLPO – Marco Materazzi comincia con un paragone fra Lautaro Martinez, Kylian Mbappé ed Erling Haaland: «Secondo me sono giocatori differenti, anche per caratteristiche fisiche. Con Mbappé tutta la squadra gioca per lui, Lautaro Martinez fa gol come conseguenza del lavoro che fa per la squadra. Per certi versi è superiore lui, per altri Haaland e Mbappé sono di un’altra categoria ovviamente. Andrea Colpani? Mi piace moltissimo, è uno che parla poco, fa gol e corre. È perfetto per noi, poi la cosa bella dell’Inter è che si sta italianizzando. Questo è stato il mio sogno da quando giocavo».