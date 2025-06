Materazzi: «Chivu sa cosa significhi essere interista! Una fortuna»

Materazzi dice la sua sull’arrivo dell’ex compagno Chivu sulla panchina della sua Inter. Matrix tifa ovviamente per il tecnico rumeno, chiamato a guidare la Beneamata dopo l’addio di Simone Inzaghi. Grandissima opportunità.

ESSERE INTERISTA – In un evento dedicato al padel, Marco Materazzi, intercettato da Sky Sport, ha commentato l’approdo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter. Queste le parole di Matrix: «Quello che sta facendo lo fa con passione, capacità, ha avuto la fortuna di vivere grandi spogliatoi, come quello del Triplete. Sa cosa significhi essere interista. Forse ha ritardato un po’ il suo arrivo a Parma, ma ha salvato il Parma anche bene e adesso ha questa grandissima opportunità. Ha voglia di portare a casa qualcosa di importante sia per la sua carriera che per i tifosi dell’Inter». Il primo banco di prova per la nuova Beneamata di Chivu è il Mondiale per Club. La squadra si trova già a Los Angeles e ha svolto il primo allenamento. Tra cinque giorni il debutto ufficiale contro i messicani del Monterrey. Materazzi ha giocato insieme a Chivu per diverse stagioni, vivendo sia l’Inter sotto la gestione di Roberto Mancini, che quella sotto lo Special One José Mourinho. In quella squadra del Triplete entrambi contribuirono.