G. Materazzi: «Bastoni? Sarebbe da scellerati rinunciare ai soldi!»

Bastoni ieri sera, dopo Italia-Ungheria, ha commentato la sua posizione a livello di rischio cessione (vedi articolo). L’allenatore Giuseppe Materazzi, padre di Marco, parlando con A Tutto Mercato su TMW Radio ha ritenuto però corretto pensare anche di cederlo.

CHI SACRIFICARE? – Giuseppe Materazzi dà un giudizio su come l’Inter deve muoversi sul mercato: «Se un giocatore è a fine contratto fra un anno dev’essere ceduto adesso se non rinnova. Sicuramente l’Inter farà un colpo importante, ma rinunciare ai soldi adesso per Alessandro Bastoni sarebbe da scellerati. Poi sbaglierò, ma credo andrà su questa strada. E giustamente».

PROMOSSO – Materazzi, oltre a commentare la questione Bastoni, elogia Simone Inzaghi: «Ha comunque vinto qualcosa. Il giudizio su Inzaghi è che è innanzitutto una persona seria, che merita il successo che ha, che ha avuto e che avrà. È una persona seria, non mi stancherò mai di elogiare la famiglia di Inzaghi. Persone perbene, viste da quando ero a Piacenza, garbate e precise di alta cultura. Questo mi fa piacere, tanto è vero che i figli hanno preso dai genitori. Non posso che parlarne bene come persona, poi i risultati sono lì sotto gli occhi di tutti: è inutile che vada io a dare le virtù. È uno che sa costruire e ottiene anche risultati».

RINNOVO GIUSTO – A breve Inzaghi prolungherà con l’Inter. Materazzi commenta: «A parte il gioco io credo che sicuramente il rinnovo arriva in un momento dove c’è stata una sconfitta, se vogliamo. È la dimostrazione che la società ha valutato il lavoro svolto e non umoralmente i risultati immediati: questo la dice lunga sul valore di questo allenatore. Poi, per quanto riguarda il gioco, è piacevole e si attiene anche ai giocatori che ha a disposizione. Secondo me è cresciuto in tutto, ha acquisito molta più credibilità anche da parte dei giocatori di quando è arrivato in prima squadra ed era l’allenatore degli Allievi l’anno prima. La personalità non gli è mai mancata, sicuramente ha acquisito anche altro».