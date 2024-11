Materazzi: «Acerbi uno dei migliori difensori in Italia, età non conta»

Materazzi ha parlato di Acerbi e di come il difensore dell’Inter sia ancora uno dei migliori difensori del campionato italiano.

TOP – Marco Materazzi, su Italian Football Podcast, dopo aver parlato di Simone Inzaghi, ritorna sulle prestazioni di Alessandro Buongiorno e Francesco Acerbi in Inter-Napoli: «In 1 contro 1 contro Thuram, che è forte e veloce, ma per Buongiorno è stato facile prenderlo. Se Antonio Conte resta al Napoli forse Buongiorno resterà al Napoli. È una buona squadra e un buon club. Acerbi ha un’età avanzata ma nell’ultima partita è stato l’uomo della partita. Lukaku non ha toccato palla in quella partita. Per me l’età è importante ma non così tanto. Se è in forma può giocare fino a 38-39 anni vedremo. Al momento Acerbi è uno dei migliori difensori in Italia».