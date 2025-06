Mastantuono sicuro: «Vinceremo contro l’Inter e andremo avanti!»

Franco Mastantuono suona la carica in casa River Plate in vista della sfida del Mondiale per Club contro l’Inter. L’argentino è convinto di una cosa.

LE DICHIARAZIONI – Franco Mastantuono si è così espresso alle frequenze ufficiali della FIFA a proposito del prossimo match del Mondiale per Club del River Plate contro l’Inter: «Siamo ancora in corsa e riusciremo a vincere l’ultima partita (contro l’Inter, ndr.) così da qualificarci. Con il Monterrey avevamo una partita importante per poter conquistare i tre punti, ma sapevamo che era difficile». Una manifestazione di una certa consapevolezza che regna in casa argentina, con l’Inter che dovrà dimostrare di essere in grado di tener testa alla compagine latina.