Massara: “Derby? Non vedo l’Inter favorita. Milan sta bene. La partita…”

Dario Massara, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, fa il punto su Inter-Milan, partita in programma sabato alle 18:00. Secondo il giornalista, i nerazzurri non sono i favoriti per la stracittadina.

EQUILIBRIO – Dario Massara fa il punto su Inter e Milan a pochi giorni dal Derby: «L’Inter ha una rosa più profonda rispetto al Milan e con giocatori che hanno più esperienza. I rossoneri però vanno forte da tanto tempo, ma non va messa dietro. Nei pronostici non ci si deve sbilanciare, la squadra di Conte non va messa davanti. I rossoneri stanno tanto bene, ha superato tanti momenti di fatica, anche con delle assenze. Vedo un Derby molto equilibrato».