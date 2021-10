Massara: «Sanchez risorsa per l’Inter! L’assenza di Lukaku si sente meno»

Sanchez nella sfida vinta dall’Inter sul campo dell’Empoli ha dato risposte positive alla squadra e a Inzaghi, con un assist meraviglioso per il gol di D’Ambrosio. Dario Massara, intervenuto negli studi di Sky Sport 24, considera il cileno una risorsa in più. Di seguito le sue dichiarazioni.

FATTORE – Alexis Sanchez nella sfida tra Empoli e Inter ha ben figurato, disputando un’ottima gara impreziosita da un assist di pura classe. Secondo Dario Massara, Simone Inzaghi ha una risorsa in più: «Il Sanchez che ha giocato ieri sarebbe titolare in qualsiasi squadra di Serie A, perché ha fatto una partita pazzesca e non giocava da tanto tempo. L’assist per Danilo D’Ambrosio è stato qualcosa di straordinario. L’anno scorso l’Inter aveva pochi ricambi, quest’anno con Sanchez in questa forma di fatto ha quattro attaccanti che possono giocare tutti titolari. L’assenza di Romelu Lukaku così si sente meno, mentre quella di Achraf Hakimi a destra si sente di più perché Denzel Dumfries non è ancora al massimo, anche se Matteo Darmian sta crescendo parecchio. L’Inter ha trovato una risorsa in più, questo Sanchez può diventare un fattore importante».