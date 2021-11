Massara: «Lautaro Martinez, forma fisica scadente! Dzeko non cala mai»

L’Inter contro il Napoli non avrà de Vrij in difesa mentre qualche speranza in più si intravede per Bastoni e Dzeko (vedi articolo). Dario Massara – ospite negli studi di Sky Sport 24 -, si mette nei panni di Inzaghi e svela quale sarebbe la sua maggior preoccupazione

PENSIERI – L’Inter contro il Napoli dovrà fare a meno di Stefan de Vrij, ma secondo Dario Massara il vero ago della bilancia è Alessandro Bastoni: «La vera preoccupazione sono le condizioni di Bastoni perché se Bastoni sta bene il terzo titolare Simone Inzaghi ce l’ha. Quindi in difesa non mi preoccupo se le condizioni di Bastoni sono buone. In attacco sarei meno preoccupato per Edin Dzeko perché fa un lavoro importante a prescindere da gol e assist e non l’ho mai visto calare. Se fossi Inzaghi sarei preoccupato per Lautaro Martinez, perché in effetti sembra quasi tornato a un momento di forma fisica scadente, a tratti durante la partita si estranea un po’. Per un giocatore come lui, però, basta la classica scintilla per sbloccarsi. Tra le varie preoccupazioni è Lautaro che mi darebbe più pensieri».