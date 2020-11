Massara: “L’Inter ha bisogno di Sensi. Kolarov? Importante per un motivo”

Dario Massara

Dario Massara, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, fa il punto sull’Inter. Secondo il giornalista, i nerazzurri hanno bisogno del recupero di Stefano Sensi. Infine un’analisi su Aleksandar Kolarov

QUALITA’ – Dario Massara fa il punto sull’Inter: «L’Inter ha bisogno di Sensi. Serve ai nerazzurri per aumentare la qualità del palleggio a centrocampo, visto che alcuni non stanno dando il meglio, Vidal su tutti. Kolarov? Il serbo potrebbe diventare decisivo. Può occupare due slot della formazione di Conte e magari, può essere utile a partita in corso. Con il sinistro che ha può servire nei finali di partita per qualche calcio piazzato.».