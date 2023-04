Massara: «Inzaghi difficilmente sbaglia nelle coppe. Fiorentina…»

Dario Massara commenta la vittoria della Fiorentina sulla Cremonese e ricorda la vittoria di San Siro contro l’Inter. Il giornalista alimenta speranze per la Viola su Sky Sport.

FORMA – La Fiorentina non sa più perdere, anche la Cremonese figura tra le vittime dopo l’ultima serata di Coppa Italia. Dario Massara commenta il momento degli uomini di Vincenzo Italiano: «Non so se è stato un caso, ma la Fiorentina ha dimostrato di poter battere l’Inter lo scorso sabato in campionato. Il ritorno di Coppa Italia è ancora da giocare per la Viola, ma è quasi sicura la finale. Ricordiamoci inoltre che Simone Inzaghi nelle coppe difficilmente sbaglia quindi sarebbe uno scontro non facile. La Fiorentina ha la possibilità in questo finale di stagione di vincere la Coppa Italia, la Conference League e di salire in campionato perché può ambire a un posto più alto del settimo posto».