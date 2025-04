Massara: «Inter, con le seconde linee hai fatto bingo! Ma Napoli favorito per lo scudetto»

Massara analizza la lotta scudetto in Serie A e dagli studi di Sky Sport spiega il motivo per cui vede ancora il Napoli favorito sull’Inter, che invece dovrà pensare a fare bene su tutti i fronti.

FONDAMENTALE – Dario Massara sottolinea l’importanza dei giocatori scelti da Inzaghi in questa fase del campionato: «Trovare Arnautovic in questo periodo della stagione è una risorsa incredibile, così come la crescita di Carlos Augusto. L’Inter vince a Monaco grazie a una grandissima prestazione di Carlos Augusto, per non parlare di Frattesi che una mano la dà sempre. Se hai delle seconde linee che sono leggermente meno forti delle prime e poi ti risolvono le partite hai fatto bingo!».

Lotta scudetto, Massara vede Napoli ancora favorito

UNA FAVORITA – Il collega è convinto che il Napoli possa fare meglio dell’Inter in campionato e spiega il motivo: «Continuo a pensare che un pizzico di possibilità in più ce l’abbia il Napoli rispetto l’Inter. Anche se la partita con l’Empoli mi sembra tutt’altro che semplice. Di Lorenzo e Anguissa sono delle assenze pesanti dal punto di vista fisico. Considerato questo calendario e il fattore “Conte”, io penso che il Napoli possa fare bottino pieno o quasi. L’Inter, impegnata su tutti i fronti, penso che possa perdere qualche punto in campionato».