Massara: “Inter-Parma, le scelte di Conte seguono un criterio: ecco quale”

Dario Massara

Dopo l’infortunio di Romelu Lukaku, si rincorrono le indiscrezioni su chi prenderà il suo posto al centro dell’attacco nerazzurro in Inter-Parma. Secondo Dario Massara, noto telecronista di “Sky Sport”, Antonio Conte non vuole snaturare la propria creatura e sceglierà in base ad un criterio peculiare

PEDINE – Antonio Conte prepara Inter-Parma con gli uomini contati in attacco. L’infortunio di Lukaku ha scombussolato i piani del tecnico, che dovrà sopperire al forfait del belga. Sono due le ipotesi più accreditate per ridisegnare l’attacco nerazzurro (QUI i dettagli). Secondo il noto telecronista di “Sky Sport”, Dario Massara, Conte ragionerà utilizzando un criterio ben preciso: «Mi ha sorpreso molto il cambio di atteggiamento di Conte dopo il vertice estivo. Lui, di solito, in situazioni di emergenza cerca sempre l’alibi. Mentre stavolta non l’ha fatto. Per sostituire Lukaku, però, presumo che tatticamente la strada resti la stessa, poiché Conte cerca sempre di appoggiarsi a calciatori molto fisici. Proprio per questo credo che ci sarà Perisic (e non Pinamonti) al fianco di Lautaro Martinez».