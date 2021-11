Massara: «Inter non vince i big match? Non sento campanelli d’allarme»

L’Inter, pur giocando bene, finora non è riuscita a vincere nessuno degli scontri diretti affrontati, vale a dire quelli contro Atalanta, Lazio, Juventus e Milan. Dario Massara, giornalista di Sky Sport, non sente alcun campanello d’allarme. Di seguito le sue dichiarazioni.

NESSUN PROBLEMA – L’Inter di Simone Inzaghi gioca bene gli scontri diretti, ma finora non è riuscita a vincerne nemmeno uno. Secondo Dario Massara, non c’è nessun filo conduttore e nemmeno un campanello d’allarme: «Non mi sembra che ci sia un fattore che possa accomunare tutte le partite. Onestamente non penso che vada ricercata una causa comune, sono partite con una storia a sé, non trovo un filo conduttore. Non mi sembra una squadra che pecca in concentrazione, personalità o prende sottogamba l’impegno. Non mi sembra di sentire campanelli d’allarme nemmeno in questo caso».