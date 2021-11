Massara: «Inter-Napoli pesa più per una! Ecco chi deve scegliere Inzaghi»

L’Inter domenica alle ore 18.00 ospita il Napoli a San Siro per quella che potrebbe diventare la partita della rinascita di Lautaro Martinez, che non vive un buon momento di forma. Dario Massara parla proprio dell’argentino ma anche delle possibili scelte di Inzaghi in attacco (QUI le ultime). Di seguito le parole del giornalista dagli studi di Sky Sport 24

CALO FISIOLOGICO – L’Inter domenica alle ore 18.00 sfida il Napoli di Luciano Spalletti sperando nei gol di Lautaro Martinez, ultimamente a secco. Secondo Dario Massara, l’argentino non ha motivi di preoccuparsi: «Penso sia fisiologico, non vedo particolari problematiche. Si è anche risolta bene la situazione legata al contratto, una cosa che magari poteva distrarre. È un momento così, come accade a tutti gli attaccanti. Gli basterà un gol per riaccendersi. Per le caratteristiche della difesa del Napoli, fossi Simone Inzaghi metterei Edin Dzeko e Lautaro Martinez per poi giocarmi la carta Joaquin Correa mercoledì. Nelle varie possibilità proprio in questo momento dà fastidio l’infortunio di Alexis Sanchez perché Inzaghi ha una carta in meno a partita in corso».

ADATTI – Massara spiega poi perché il bosniaco e l’argentino potrebbero essere la scelta giusta: «La difesa del Napoli non è semplice da superare, quindi metterei uno che sa attaccare la profondità come Lautaro e uno come Dzeko a contrastare fisicamente i difensori del Napoli. Pesa per entrambe la partita, ma soprattutto per il Napoli che ha un mini campionato da giocarsi da qui alla prossima sosta. Quindi se fossi Spalletti giocherei tutte al 100% fino all’ultima sosta perché poi le assenze della Coppa d’Africa toglieranno qualche punto».